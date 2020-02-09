"Ранкова доза" за тиждень: Янаґігара, Арундаті Рой, Деніел Кіз

42 перегляди
Неділя, 9 лютого 2020, 08:10

Цього тижня "Ранкова доза" вражає своєю географією та екзотичністю.

Ганья Янаґігара "Маленьке життя" - роман американської письменниці з Гаваїв про те, чи людина, яка зазнала складного травматичного досвіду, почуватися щасливою.

Арундаті Рой "Бог дрібниць" - шедевр індійської письменниці, про життя двох близьнюків, історію, кастовість та релігійність.

Деніел Кіз "Квіти для Елджернона" - класика фантастичного жанру, історія про розумово відсталого чоловіка, який після операції в одній з з клінік Нью-Йорка стає генієм. Але людина, яка отримала шанс збагнути весь світ дуже скоро муситиме знову усе забути.  

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

на сайті УП https://www.pravda.com.ua/podcasts/

Не забудьте підписатись на РД на 

Apple Podcasts https://cutt.ly/SrrVArV 

Google Podcasts https://cutt.ly/DrrVAdX 

powered by lun.ua
Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

РД - спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

"Ранкова доза" за тиждень: Янаґігара, Арундаті Рой, Деніел Кіз
9 лютого 2020, 08:10
"Ранкова доза" від Арсена Авакова: Деніел Кіз
7 лютого 2020, 07:56
"Ранкова доза" дрібниць. Арундаті Рой радить Гусейнова
5 лютого 2020, 08:00
"Ранкова доза" життя. Марк Лівін радить Анаґігару
3 лютого 2020, 08:00
Спокійно про коронавірус: готовність країни, вакцинація, профілактика
1 лютого 2020, 13:56
Усі подкасти