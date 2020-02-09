"Ранкова доза" за тиждень: Янаґігара, Арундаті Рой, Деніел Кіз
Цього тижня "Ранкова доза" вражає своєю географією та екзотичністю.
Ганья Янаґігара "Маленьке життя" - роман американської письменниці з Гаваїв про те, чи людина, яка зазнала складного травматичного досвіду, почуватися щасливою.
Арундаті Рой "Бог дрібниць" - шедевр індійської письменниці, про життя двох близьнюків, історію, кастовість та релігійність.
Деніел Кіз "Квіти для Елджернона" - класика фантастичного жанру, історія про розумово відсталого чоловіка, який після операції в одній з з клінік Нью-Йорка стає генієм. Але людина, яка отримала шанс збагнути весь світ дуже скоро муситиме знову усе забути.
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
Вранці о 8 годині шукайте нас
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Ранкова доза
Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.
Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.
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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.