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Ранкова доза

"Ранкова доза" за тиждень: Янаґігара, Арундаті Рой, Деніел Кіз

Неділя, 9 лютого 2020, 07:10

Цього тижня "Ранкова доза" вражає своєю географією та екзотичністю.

Ганья Янаґігара "Маленьке життя" - роман американської письменниці з Гаваїв про те, чи людина, яка зазнала складного травматичного досвіду, почуватися щасливою.

Арундаті Рой "Бог дрібниць" - шедевр індійської письменниці, про життя двох близьнюків, історію, кастовість та релігійність.

Деніел Кіз "Квіти для Елджернона" - класика фантастичного жанру, історія про розумово відсталого чоловіка, який після операції в одній з з клінік Нью-Йорка стає генієм. Але людина, яка отримала шанс збагнути весь світ дуже скоро муситиме знову усе забути.  

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
28 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
18 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів