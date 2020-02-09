"Ранкова доза" за тиждень: Янаґігара, Арундаті Рой, Деніел Кіз

Цього тижня "Ранкова доза" вражає своєю географією та екзотичністю.

Ганья Янаґігара "Маленьке життя" - роман американської письменниці з Гаваїв про те, чи людина, яка зазнала складного травматичного досвіду, почуватися щасливою.

Арундаті Рой "Бог дрібниць" - шедевр індійської письменниці, про життя двох близьнюків, історію, кастовість та релігійність.

Деніел Кіз "Квіти для Елджернона" - класика фантастичного жанру, історія про розумово відсталого чоловіка, який після операції в одній з з клінік Нью-Йорка стає генієм. Але людина, яка отримала шанс збагнути весь світ дуже скоро муситиме знову усе забути.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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