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Ранкова доза

"Ранкова доза" Карпат. Романюк радить Франка

Понеділок, 10 лютого 2020, 08:04

Іван Франко "Терен у нозі"

Автор "Ранкової дози" Роман Романюк:

"Немає більш різноманітного і всестороннього письменника в українській літературі ніж Франко. Здається, не було нічого, чого б не міг Іван Якович.

Після радянської школи всі знають соцреалістичного Франка. 

Але що ми знаємо про Франка-модерніста, Франка-романтика чи Франка-містика?

Нічого? То почнімо з останнього. Отож, "старий, хорий Микола Кучеранюк дожидав смерті". Але чому ж вона ніяк не приходить?.."

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Головна обсерваторія
13 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
190 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
35 епізодів
Хроніки економіки
42 епізоди
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34 епізоди
(не)Безпечна Країна
27 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
70 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
10 епізодів
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