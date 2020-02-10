"Ранкова доза" Карпат. Романюк радить Франка

Іван Франко "Терен у нозі"

Автор "Ранкової дози" Роман Романюк:

"Немає більш різноманітного і всестороннього письменника в українській літературі ніж Франко. Здається, не було нічого, чого б не міг Іван Якович.

Після радянської школи всі знають соцреалістичного Франка.

Але що ми знаємо про Франка-модерніста, Франка-романтика чи Франка-містика?

Нічого? То почнімо з останнього. Отож, "старий, хорий Микола Кучеранюк дожидав смерті". Але чому ж вона ніяк не приходить?.."

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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