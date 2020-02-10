"Ранкова доза" Карпат. Романюк радить Франка
Іван Франко "Терен у нозі"
Автор "Ранкової дози" Роман Романюк:
"Немає більш різноманітного і всестороннього письменника в українській літературі ніж Франко. Здається, не було нічого, чого б не міг Іван Якович.
Після радянської школи всі знають соцреалістичного Франка.
Але що ми знаємо про Франка-модерніста, Франка-романтика чи Франка-містика?
Нічого? То почнімо з останнього. Отож, "старий, хорий Микола Кучеранюк дожидав смерті". Але чому ж вона ніяк не приходить?.."
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
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Ранкова доза
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