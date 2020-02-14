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Ранкова доза

"Ранкова доза" Чорнобиля. Маркіяна Камиша радить Яценко

П'ятниця, 14 лютого 2020, 08:15

Маркіян Камиш "Чормет"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Петро Яценко:

"Книгу Камиша я відмітив відразу, коли про неї почув, ще навіть не читавши. Бо Камиш належить до тих українських авторів, які пишуть справді добре.

Для мене це щира проза, проза людини, яка знає, що пише. Плюс - це книга про Чорнобильську зону, у чому Камиш є експертом.

"Чормет" про те, як виживають люди в зоні тепер, про події, які відбуваються тут і тепер буквально за 60 кілометрів від Києва".

Озвучено за виданням Маркіян Камиш "Чормет". Нора-Друк, 2017.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Головна обсерваторія
11 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
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Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
31 епізод
Хроніки економіки
39 епізодів
УП. Вголос
31 епізод
(не)Безпечна Країна
25 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
85 епізодів
Температура - нормальна!
69 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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