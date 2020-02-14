"Ранкова доза" Чорнобиля. Маркіяна Камиша радить Яценко

Маркіян Камиш "Чормет"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Петро Яценко:

"Книгу Камиша я відмітив відразу, коли про неї почув, ще навіть не читавши. Бо Камиш належить до тих українських авторів, які пишуть справді добре.

Для мене це щира проза, проза людини, яка знає, що пише. Плюс - це книга про Чорнобильську зону, у чому Камиш є експертом.

"Чормет" про те, як виживають люди в зоні тепер, про події, які відбуваються тут і тепер буквально за 60 кілометрів від Києва".

Озвучено за виданням Маркіян Камиш "Чормет". Нора-Друк, 2017.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

на сайті УП https://www.pravda.com.ua/podcasts/

Не забудьте підписатись на РД на

Apple Podcasts https://cutt.ly/SrrVArV

Google Podcasts https://cutt.ly/DrrVAdX