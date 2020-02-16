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Ранкова доза

Карпати Франка і Чорнобиль Камиша ."Ранкова доза" за тиждень

Неділя, 16 лютого 2020, 08:05

Цього тижня "Ранкова доза" подорожувала українськими глибинами.

"Ранкова доза" Карпат. Романюк радить Франка

Іван Франко "Терен у нозі"

Що ми знаємо про Івана Франка-містика?

Нічого? То почнімо з останнього. Отож, "старий, хорий Микола Кучеранюк дожидав смерті". Але чому ж вона ніяк не приходить?.."

"Ранкова доза" Чорнобиля. Маркіяна Камиша радить Яценко

Маркіян Камиш "Чормет"

Книга про Чорнобильську зону, про те, як виживають там люди тепер, про події, які відбуваються зарар буквально за 60 кілометрів від Києва.

Озвучено за виданням Маркіян Камиш "Чормет". Нора-Друк, 2017.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
11 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
31 епізод
Хроніки економіки
38 епізодів
УП. Вголос
30 епізодів
(не)Безпечна Країна
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
84 епізоди
Температура - нормальна!
68 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів