Карпати Франка і Чорнобиль Камиша ."Ранкова доза" за тиждень

Цього тижня "Ранкова доза" подорожувала українськими глибинами.

"Ранкова доза" Карпат. Романюк радить Франка

Іван Франко "Терен у нозі"

Що ми знаємо про Івана Франка-містика?

Нічого? То почнімо з останнього. Отож, "старий, хорий Микола Кучеранюк дожидав смерті". Але чому ж вона ніяк не приходить?.."

"Ранкова доза" Чорнобиля. Маркіяна Камиша радить Яценко

Маркіян Камиш "Чормет"

Книга про Чорнобильську зону, про те, як виживають там люди тепер, про події, які відбуваються зарар буквально за 60 кілометрів від Києва.

Озвучено за виданням Маркіян Камиш "Чормет". Нора-Друк, 2017.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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