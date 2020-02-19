"Ранкова доза" дивності. Карпа рекомендує Чапая

Артем Чапай "Дивні люди"

Амбасадор "Ранкової дози" письменниця Ірена Карпа:

"Нещодавно до мого топу улюбленців додався нещодавно Артем Чапай. Його остання книжка "Дивні люди" - це неймовірно ніжна, гуманістична і цікава книжка.

Ми всі прив’язуємось до неандертальця Степана, якого клонували українські вчені в інституті, замаскованому під гаражі.

Це насправді дуже класна метафора України".

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