"Ранкова доза" дивності. Карпа рекомендує Чапая

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Ірена Карпа
Середа, 19 лютого 2020, 08:00

Артем Чапай "Дивні люди"

Амбасадор "Ранкової дози" письменниця Ірена Карпа:

"Нещодавно до мого топу улюбленців додався нещодавно Артем Чапай. Його остання книжка "Дивні люди" - це неймовірно ніжна, гуманістична і цікава книжка.

Ми всі прив’язуємось до неандертальця Степана, якого клонували українські вчені в інституті, замаскованому під гаражі.

Це насправді дуже класна метафора України".

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Ранкова доза

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