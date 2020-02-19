"Ранкова доза" дивності. Карпа рекомендує Чапая
Артем Чапай "Дивні люди"
Амбасадор "Ранкової дози" письменниця Ірена Карпа:
"Нещодавно до мого топу улюбленців додався нещодавно Артем Чапай. Його остання книжка "Дивні люди" - це неймовірно ніжна, гуманістична і цікава книжка.
Ми всі прив’язуємось до неандертальця Степана, якого клонували українські вчені в інституті, замаскованому під гаражі.
Це насправді дуже класна метафора України".
Вранці о 8 годині шукайте нас
на сайті УП https://www.pravda.com.ua/podcasts/
Не забудьте підписатись на РД на
Apple Podcasts https://cutt.ly/SrrVArV
Google Podcasts https://cutt.ly/DrrVAdX
Ранкова доза
Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.
Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.
Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.
Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.