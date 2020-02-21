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Ранкова доза

"Ранкова доза" Балкан. Єрґовича радить Артем Чех

П'ятниця, 21 лютого 2020, 07:00

Міленко Єрґович "Срда співає у сутінках на Трійцю"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Артем Чех:

"Хотів порадити книгу боснійського і хорватського письменника Міленко Єрґовича.

Його перша книжка "Сараєвське "Мальборо" про його малу Батьківщину і ту нечесну війну, від якої він втік до більш-менш благополучного Загреба.

А я хочу порекомендувати роман "Срда співає у сутінках на Трійцю". Вона уже більше про Хорватію, хоч історія Хорватії у ХХ столітті ніяк не може іти окремо без Сербії, Боснії та їхнього одвічного протистояння.

"Срда…" - це історії сотень людей. Усе, що ви хотіли б дізнатись про Західні Балкани, є у цьому романі".

Озвучено за виданням: Міленко Єрґович "Срда співає у сутінках на Трійцю". Видавництво "Темпора",  2014. Перекладач Катерина Калитко.

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Ранкова доза

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Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
12 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
188 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
34 епізоди
Хроніки економіки
41 епізод
УП. Вголос
33 епізоди
(не)Безпечна Країна
27 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
86 епізодів
Температура - нормальна!
70 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
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9 епізодів
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