"Ранкова доза" Балкан. Єрґовича радить Артем Чех

Міленко Єрґович "Срда співає у сутінках на Трійцю"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Артем Чех:

"Хотів порадити книгу боснійського і хорватського письменника Міленко Єрґовича.

Його перша книжка "Сараєвське "Мальборо" про його малу Батьківщину і ту нечесну війну, від якої він втік до більш-менш благополучного Загреба.

А я хочу порекомендувати роман "Срда співає у сутінках на Трійцю". Вона уже більше про Хорватію, хоч історія Хорватії у ХХ столітті ніяк не може іти окремо без Сербії, Боснії та їхнього одвічного протистояння.

"Срда…" - це історії сотень людей. Усе, що ви хотіли б дізнатись про Західні Балкани, є у цьому романі".

Озвучено за виданням: Міленко Єрґович "Срда співає у сутінках на Трійцю". Видавництво "Темпора", 2014. Перекладач Катерина Калитко.

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