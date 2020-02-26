"Ранкова доза" фантастики. Аренєв рекомендує Орбітовського

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Середа, 26 лютого 2020, 08:00

Лукаш Орбітовський "Голова змія"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Володимир Аренєв:

"Орбітовський починав як автор хорорів. Але потім перейшов до мейнстриму. І вінпоказує себе як стиліст. 

У нас такого на українському ринку ще не було, це свіжа мова, свіжі повороти, свіжі сюжети. Дуже раджу Лукаша Орбітовського".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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Теми: Польща
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Ранкова доза

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Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

РД - спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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