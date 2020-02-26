"Ранкова доза" фантастики. Аренєв рекомендує Орбітовського
Лукаш Орбітовський "Голова змія"
Амбасадор "Ранкової дози" письменник Володимир Аренєв:
"Орбітовський починав як автор хорорів. Але потім перейшов до мейнстриму. І вінпоказує себе як стиліст.
У нас такого на українському ринку ще не було, це свіжа мова, свіжі повороти, свіжі сюжети. Дуже раджу Лукаша Орбітовського".
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
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