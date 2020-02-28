Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Ранкова доза

"Ранкова доза" казки. Ігор Гринів радить Лесю Українку

П'ятниця, 28 лютого 2020, 06:29

Леся Українка "Давня казка".

Амбасадор "Ранкової дози" політтехнолог та політик Ігор Гринів:

"Останні багато років я займався політикою. І книжки, які я читав, так чи інакше були пов’язані із цією професією. Але більшість книжок, які я взагалі читав, зв’язані з дитинством, юнацтвом - коли я формувався як особистість.

І я вважаю, що дуже важливо було прочитати тоді правильні книжки, особливо - казки.

Саме там можна навчитися, що таке добро і зло, правда і кривда, гідність і честь.

Я хотів би запропонувати "Давню казку" Лесі Українки".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

на сайті УП https://www.pravda.com.ua/podcasts/

Не забудьте підписатись на РД на 

Apple Podcasts https://cutt.ly/SrrVArV 

Google Podcasts https://cutt.ly/DrrVAdX 

Реклама:

Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

Реклама:
Понад 20 тисяч українців потребують протезів. Скільки вони коштують та де їх брати?
7 вересня 2023, 19:45 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Мої думки гучні. Чому медитація — це корисна звичка і навіщо нам медитувати? Пояснює біологиня Ніка Бєльська
6 вересня 2023, 20:42 — Федір Попадюк, Анастасія Коріновська
Як російські еліти перетворили Лондон на Лондонград? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"
5 вересня 2023, 21:18 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
“Українських дизайнерів копіюють бренди масмаркету - це і образливо, і почесно”, - Роман Тимофєєв про століття впливу України на моду
4 вересня 2023, 20:10 — Костянтин Дорошенко
Війна на Чорному морі. Як змінився Чорноморський флот Росії з початку великої війни
1 вересня 2023, 19:17 — Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
9 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
183 епізоди
Сафарі
11 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
35 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
81 епізод
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів