"Ранкова доза" казки. Ігор Гринів радить Лесю Українку

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 07:29

Леся Українка "Давня казка".

Амбасадор "Ранкової дози" політтехнолог та політик Ігор Гринів:

"Останні багато років я займався політикою. І книжки, які я читав, так чи інакше були пов’язані із цією професією. Але більшість книжок, які я взагалі читав, зв’язані з дитинством, юнацтвом - коли я формувався як особистість.

І я вважаю, що дуже важливо було прочитати тоді правильні книжки, особливо - казки.

Саме там можна навчитися, що таке добро і зло, правда і кривда, гідність і честь.

Я хотів би запропонувати "Давню казку" Лесі Українки".

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РД - спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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