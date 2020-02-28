"Ранкова доза" казки. Ігор Гринів радить Лесю Українку

Леся Українка "Давня казка".

Амбасадор "Ранкової дози" політтехнолог та політик Ігор Гринів:

"Останні багато років я займався політикою. І книжки, які я читав, так чи інакше були пов’язані із цією професією. Але більшість книжок, які я взагалі читав, зв’язані з дитинством, юнацтвом - коли я формувався як особистість.

І я вважаю, що дуже важливо було прочитати тоді правильні книжки, особливо - казки.

Саме там можна навчитися, що таке добро і зло, правда і кривда, гідність і честь.

Я хотів би запропонувати "Давню казку" Лесі Українки".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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