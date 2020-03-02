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Ранкова доза

"Ранкова доза" сарказму. Германа Гессе радить Ірванець

Понеділок, 2 березня 2020, 08:29

Герман Гессе "Гра в бісер"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Олександр Ірванець:

"В оригіналі ця книжка називається "Гра у скляні намистинки". Її переклав українською незабутній Євген Попович, а вірші головного героя перекладала Ліна Костенко. Обидвоє - майстри найвищого рівня.

Я рекомендує епізод, де описана Епоха фейлетонів, в яку потрапило людство. Це дуже схоже на наш час, коли найвищі чиновники зізнаються, що книг не читають. Вони читають фейлетони.

Або все частіше - переглядають відеоблоги"

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
8 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
179 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 епізодів
Хроніки економіки
30 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
19 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
77 епізодів
Температура - нормальна!
66 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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