"Ранкова доза" сарказму. Германа Гессе радить Ірванець

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Понеділок, 2 березня 2020, 09:29

Герман Гессе "Гра в бісер"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Олександр Ірванець:

"В оригіналі ця книжка називається "Гра у скляні намистинки". Її переклав українською незабутній Євген Попович, а вірші головного героя перекладала Ліна Костенко. Обидвоє - майстри найвищого рівня.

Я рекомендує епізод, де описана Епоха фейлетонів, в яку потрапило людство. Це дуже схоже на наш час, коли найвищі чиновники зізнаються, що книг не читають. Вони читають фейлетони.

Або все частіше - переглядають відеоблоги"

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