"Ранкова доза" мандрів. Чапай рекомендує Йогансена
Майк Йогансен "Подорож у радянську Болгарію"
Амбасадор "Ранкової дози" письменник Артем Чапай:
"Уже кілька років,як я прочитав "Подорож у радянську Болгарію". І дуже хочеться поїхати в ті краї.
Я просто уявляю, як Йогансен їх по цих полях, на розбитій машині, в листопад.
Я собі на книжці навіть позаписував назви сіл і смт, де відбувається дія. Сподіваюсь, колись туди добратися".
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
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Ранкова доза
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