"Ранкова доза" мандрів. Чапай рекомендує Йогансена

Майк Йогансен "Подорож у радянську Болгарію"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Артем Чапай:

"Уже кілька років,як я прочитав "Подорож у радянську Болгарію". І дуже хочеться поїхати в ті краї.

Я просто уявляю, як Йогансен їх по цих полях, на розбитій машині, в листопад.

Я собі на книжці навіть позаписував назви сіл і смт, де відбувається дія. Сподіваюсь, колись туди добратися".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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