"Ранкова доза" стоїцизму. Павличко радить Епіктета
Епіктет "Енхеридіон"
Амбасадор "Ранкової дози" директор видавництва "Основи" Дана Павличко:
"Я рекомендую філософа-стоїка Епіктета. Це його фундаментальна праця. На жаль, українською мовою я знайшла лише такий більш давній переклад, тому якщо хтось захоче знайти цю працю, то доведеться іти або до букіністів, або в бібліотеку. Що також гарна дзен-практика.
Це чудове введення у те, як можна жити у світі, осмислено, спокійно, більш щасливо, і як можна зрозуміти, що ми лише піщинка невеличка в цьому світі".
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
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Ранкова доза
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