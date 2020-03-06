"Ранкова доза" стоїцизму. Павличко радить Епіктета

Епіктет "Енхеридіон"

Амбасадор "Ранкової дози" директор видавництва "Основи" Дана Павличко:

"Я рекомендую філософа-стоїка Епіктета. Це його фундаментальна праця. На жаль, українською мовою я знайшла лише такий більш давній переклад, тому якщо хтось захоче знайти цю працю, то доведеться іти або до букіністів, або в бібліотеку. Що також гарна дзен-практика.

Це чудове введення у те, як можна жити у світі, осмислено, спокійно, більш щасливо, і як можна зрозуміти, що ми лише піщинка невеличка в цьому світі".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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