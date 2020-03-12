"Ранкова доза" дружби. Григір Тютюнник

Григір Тютюнник "Вогник далеко в степу"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Артем Чапай:

"Григора Тютюнника я вважаю найкращим українським прозаїком ХХ століття. У нього один із найвідоміших творів - це "Вогник далеко в степу".

Я перечитував його разів п’ять, і ще буду.

Особливо вражає, коли ти уявляєш себе тією дитиною, якій треба вставати затемну, і по темноті, боячись вовків, йти 10 чи 12 кілометрів в своє училище.

Це пронизує".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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