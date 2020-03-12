"Ранкова доза" дружби. Григір Тютюнник
Григір Тютюнник "Вогник далеко в степу"
Амбасадор "Ранкової дози" письменник Артем Чапай:
"Григора Тютюнника я вважаю найкращим українським прозаїком ХХ століття. У нього один із найвідоміших творів - це "Вогник далеко в степу".
Я перечитував його разів п’ять, і ще буду.
Особливо вражає, коли ти уявляєш себе тією дитиною, якій треба вставати затемну, і по темноті, боячись вовків, йти 10 чи 12 кілометрів в своє училище.
Це пронизує".
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
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