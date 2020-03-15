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Ранкова доза

"Ранкова доза" епосу. Марію Матіос радить Малкович

Іван Малкович — Неділя, 15 березня 2020, 09:47

Марія Матіос "Букова земля"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник і видавець Іван Малкович:

"Книга "Букова земля" - це мабуть найсильніша книга українського автора 2019 року. 

Це велика книга. Вона і форматна, і майже 1000 сторінок має, але крім цього вона сягає в глибину 225 років.

Це книга про п’ять родин, їхні родинні історії, які настільки переплелись, що під кінець книги ти читаєш абсолютно сучасну історію.

Це книга дуже важлива в контексті нашого часу, коли перекроюються кордони. Там люди засинали в одній країні, а прокидалися в іншій.

А закінчується все особливим сюжетом у Станиці Луганській".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
29 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
18 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
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