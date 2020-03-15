"Ранкова доза" епосу. Марію Матіос радить Малкович

Марія Матіос "Букова земля"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник і видавець Іван Малкович:

"Книга "Букова земля" - це мабуть найсильніша книга українського автора 2019 року.

Це велика книга. Вона і форматна, і майже 1000 сторінок має, але крім цього вона сягає в глибину 225 років.

Це книга про п’ять родин, їхні родинні історії, які настільки переплелись, що під кінець книги ти читаєш абсолютно сучасну історію.

Це книга дуже важлива в контексті нашого часу, коли перекроюються кордони. Там люди засинали в одній країні, а прокидалися в іншій.

А закінчується все особливим сюжетом у Станиці Луганській".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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