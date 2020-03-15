"Ранкова доза" епосу. Марію Матіос радить Малкович

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Іван Малкович
Неділя, 15 березня 2020, 10:47

Марія Матіос "Букова земля"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник і видавець Іван Малкович:

"Книга "Букова земля" - це мабуть найсильніша книга українського автора 2019 року. 

Це велика книга. Вона і форматна, і майже 1000 сторінок має, але крім цього вона сягає в глибину 225 років.

Це книга про п’ять родин, їхні родинні історії, які настільки переплелись, що під кінець книги ти читаєш абсолютно сучасну історію.

Це книга дуже важлива в контексті нашого часу, коли перекроюються кордони. Там люди засинали в одній країні, а прокидалися в іншій.

А закінчується все особливим сюжетом у Станиці Луганській".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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Теми: історія Україна Чернівці
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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

РД - спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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