Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Ранкова доза

"Ранкова доза" Криму. Алієв рекомендує "Кримський інжир"

Понеділок, 16 березня 2020, 08:48

Сергій Аркуша й Уляна Федоренко "Таврійська рапсодія"

Амбасадор "Ранкової дози" програмний директор Кримського дому Алім Алієв:

"Я хотів би порекомендувати антологію про сучасний Крим "Кримський інжир". Це сучасна література про Крим, яким ми його пам’ятаємо, яким він зараз є, і яким ми його мріємо.

У книгу увійшли і поезія і проза, і взаємні переклади з кримськотатарської на українську і навпаки".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

на сайті УП https://www.pravda.com.ua/podcasts/

Не забудьте підписатись на РД на 

Apple Podcasts https://cutt.ly/SrrVArV 

Google Podcasts https://cutt.ly/DrrVAdX 

Реклама:

Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

Реклама:
Як війна змінила ринок пального і що буде з цінами найближчим часом?
20 липня 2023, 16:07 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Пітер Померанцев: "Зацикленість Росії на маніпуляції інформацією — одночасно її сила та слабкість"
19 липня 2023, 21:25 — Аліна Фролова
Як потрібно ставитись до Угорщини і що таке "танець павича" від Орбана
18 липня 2023, 17:45 — Олег Павлюк
“Примусова російська паспортизація повторює нацистську практику фольксдойче”. Роль та місце України у Другій світовій
17 липня 2023, 17:23 — Костянтин Дорошенко
Якщо ситуація з БпЛА не зміниться, за рік нам доведеться сісти за стіл переговорів. FPV-дрони та їхня роль у війні. Аудіоверсія
16 липня 2023, 17:09 — Рустем Халілов
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
6 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
28 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
17 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
74 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів