"Ранкова доза" Криму. Алієв рекомендує "Кримський інжир"

Сергій Аркуша й Уляна Федоренко "Таврійська рапсодія"

Амбасадор "Ранкової дози" програмний директор Кримського дому Алім Алієв:

"Я хотів би порекомендувати антологію про сучасний Крим "Кримський інжир". Це сучасна література про Крим, яким ми його пам’ятаємо, яким він зараз є, і яким ми його мріємо.

У книгу увійшли і поезія і проза, і взаємні переклади з кримськотатарської на українську і навпаки".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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