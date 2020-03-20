"Ранкова доза" любові. Тютюнника радить Гусейнова

Григір Тютюнник "Три зозулі з поклоном"

Амбасадор "Ранкової дози" поетка Олена Гусейнова:

"Моя історія, пов’язана із цим оповіданням така, що я його не прочитала вперше, а почула.

Це було у Львові давно, ми гуляли з моїми подругами, ділились якимись жіночими історіями, і хтось із них сказав: "О, це ж як "Три зозулі з поклоном". Я цього тексту не знала, і подруги у три голоси переповіли мені все оповідання.

Тоді я вперше зрозуміла, що є такі тексти, які можуть жити як усна традиція".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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