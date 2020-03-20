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Ранкова доза

"Ранкова доза" любові. Тютюнника радить Гусейнова

П'ятниця, 20 березня 2020, 10:21

Григір Тютюнник "Три зозулі з поклоном"

Амбасадор "Ранкової дози" поетка Олена Гусейнова:

"Моя історія, пов’язана із цим оповіданням така, що я його не прочитала вперше, а почула.

Це було у Львові давно, ми гуляли з моїми подругами, ділились якимись жіночими історіями, і хтось із них сказав: "О, це ж як "Три зозулі з поклоном". Я цього тексту не знала, і подруги у три голоси переповіли мені все оповідання.

Тоді я вперше зрозуміла, що є такі тексти, які можуть жити як усна традиція".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Головна обсерваторія
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Ранкова доза
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War-life balance
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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
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Подкаст "Кляті питання"
182 епізоди
Сафарі
10 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
33 епізоди
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
21 епізод
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
80 епізодів
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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