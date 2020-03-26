"Ранкова доза" авантюр. Зібров радить "Стару холеру" Лиса

Володимир Лис "Стара холера"

Амбасадор РД співак і шоумен Павло Зібров:

"Сюжети творів Лиса охоплюють минуле і сучасне, часто це історії кількох поколінь.

Зараз я хочу порадити твір під назвою "Стара холера". Хай не дивує вас ця виклична назва. Це новітня історія про Попелюшку, але така ж споконвічна як і наш світ.

Тут і сміх, і гріх, але є і на чим подумати, а скільки підтексту, метафор".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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