"Ранкова доза" авантюр. Зібров радить "Стару холеру" Лиса

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Четвер, 26 березня 2020, 07:39

Володимир Лис "Стара холера"

Амбасадор РД співак і шоумен Павло Зібров:

"Сюжети творів Лиса охоплюють минуле і сучасне, часто це історії кількох поколінь. 

Зараз я хочу порадити твір під назвою "Стара холера". Хай не дивує вас ця виклична назва. Це новітня історія про Попелюшку, але  така ж споконвічна як і наш світ.

Тут і сміх, і гріх, але є і на чим подумати, а скільки підтексту, метафор".

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Ранкова доза

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

РД - спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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