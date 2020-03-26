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Ранкова доза

"Ранкова доза" авантюр. Зібров радить "Стару холеру" Лиса

Четвер, 26 березня 2020, 06:39

Володимир Лис "Стара холера"

Амбасадор РД співак і шоумен Павло Зібров:

"Сюжети творів Лиса охоплюють минуле і сучасне, часто це історії кількох поколінь. 

Зараз я хочу порадити твір під назвою "Стара холера". Хай не дивує вас ця виклична назва. Це новітня історія про Попелюшку, але  така ж споконвічна як і наш світ.

Тут і сміх, і гріх, але є і на чим подумати, а скільки підтексту, метафор".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
10 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
30 епізодів
Хроніки економіки
37 епізодів
УП. Вголос
30 епізодів
(не)Безпечна Країна
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
83 епізоди
Температура - нормальна!
68 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
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