Подкаст "Ранкова доза" повертається! Трейлер другого сезону

"Ранкова доза" – це подкаст, який ми запустили ще в далекому та спокійному 2019 році. В цьому подкасті відомі митці, письменники, політики та блогери розказували вам свої улюблені літературні історії, які ми потім озвучували.

Наступного тижня ми повертаємось з новим сезоном і у трошки оновленому форматі. Зараз ви можете прослухати трейлер, підписатись на подкаст "Ранкова доза" на зручній для вас подкаст-платформі, якщо ви ще не підписані.