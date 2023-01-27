Подкаст "Ранкова доза" повертається! Трейлер другого сезону
"Ранкова доза" – це подкаст, який ми запустили ще в далекому та спокійному 2019 році. В цьому подкасті відомі митці, письменники, політики та блогери розказували вам свої улюблені літературні історії, які ми потім озвучували.
Наступного тижня ми повертаємось з новим сезоном і у трошки оновленому форматі. Зараз ви можете прослухати трейлер, підписатись на подкаст "Ранкова доза" на зручній для вас подкаст-платформі, якщо ви ще не підписані.
Ранкова доза
Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.
Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.
Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.
Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.