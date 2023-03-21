Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Ранкова доза

Ранкова доза лідерства. Резніков рекомендує Джонсона

Роман Романюк — Вівторок, 21 березня 2023, 09:40

"Ранкова доза" повертається. У третьому епізоді нового сезону міністр оборони Олексій Резніков рекомендує уривок з книжки колишнього прем’єра Британі Бориса Джонсона "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію".

Книжка Боріса Джонсона — це історія про те, як ексцентричний геній Черчилля, прем’єр-міністра Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів ХХ століття, формував світову політику.

Ви послухаєте уривок про те, яким би міг бути світ, якби один щойно призначений міністр Великої Британії Вінстон Черчилль одного конкретного дня 1940 року погодився на вмовляння групи осіб, яка пропонувала йому почати мирові переговори з Адольфом Гітлером.

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Підписуйся на наш ютуб-канал.

Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

Ранкова доза лідерства. Резніков рекомендує Джонсона
21 березня 2023, 09:40 — Роман Романюк
Ukraine. Out of blackout. Культурна програма України в Європі
20 березня 2023, 18:09 — Костянтин Дорошенко
Сусід, який нас розуміє. Як Молдова виривається з обіймів "русского мира"
18 березня 2023, 19:01 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Загострення в Авдіївці, західні винищувачі та "Рамштайн-10" — головне про війну за тиждень
17 березня 2023, 10:52 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Що робити з купленими генераторами та ecoflow і як уже зараз підготуватися до наступної зими?
16 березня 2023, 18:00 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
1 епізод
Ранкова доза
85 епізодів
War-life balance
10 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
159 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
3 епізоди
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
9 епізодів
Хроніки економіки
10 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
15 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
57 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів