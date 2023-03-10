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Культура всього

"На часі", мультидисциплінарний фестиваль молодої української культури

Костянтин Дорошенко — П'ятниця, 10 березня 2023, 19:33

Попри війну українська молодь не збирається відчувати себе "втраченим поколінням". 11 - 12 березня в Києві відбудеться сьомий мультидисциплінарний фестиваль молодої української культури "На часі". Цього разу - в колаборації з інтернет-радіо Chervona Kalyna, що поєднує українську музику разних часів, стилів та етносів.

Співзасновник цього радіо Дмитро Олійник та учасники музичного дуету Tember Blanche Олександра Ганапольська і Владислав Лагода говорять про вплив війни на українських митців, соціальні та психологічні підстави культурного сплеску, який проживає Україна, та його тренди. Також - про кордони поп-музики, персональний досвід і виклик щирості.

Звісно, в розмові йдеться і про концепцію явища "На часі", лайнап та інші активності фестивалю, серед яких сучасне мистецтво від відеоарту до перформансу, мода і дизайн, стрит-фуд, поетичні читання, інтелектуальні дискусії та багато геть різної музики.

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Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка і Андрія Боборикіна про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Щотижня ми робимо велике інтерв'ю з художниками і музикантами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, в чому вони розуміють краще за нас, ну і звичайно про культуру в Києві, Україні та світі.

Ми хочемо стати головним подкастом про культуру і запрошуємо вас зробити це разом.

18+

"На часі", мультидисциплінарний фестиваль молодої української культури
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