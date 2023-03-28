Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Культура всього

"Донбас SOS" - гаряча лінія всієї України

Костянтин Дорошенко — Вівторок, 28 березня 2023, 16:58

Культура - це в першу чергу практики взаємодії між людьми. "Донбас SOS" з 2014 року займавася підтримкою співгромадян з тимчасово окупованих територій Сходу України. Ескалація російської агресії змусила правозахисників розгорнути свою діяльність на всю країну. Керівниця "Донбас SOS" Віолета Артемчук говорить про виклики, з якими зіткнулися її колеги після 24 лютого 2022 року, про першочергові проблеми вимушених переселенців, правові й психологічні можливості їхнього вирішення та стереотипи, які цьому заважають, про стрімкі зміни в українському суспільстві, подолання ксенофобії, взаємодію з міністерством з питань реінтеграції. Не оминає розмова і явища "благодійної голки", на котру є ризик підсісти у певних випадках. За спостереженням пані Артемчук, гаряча лінія, що цілодобово приймає дзвінки постраждалих, дає можливість вимірювання соціальної температури. Правозахисниця розповідає і про власний шлях у цій сфері діяльності. "Україна завжди давала мені можливість брати участь в історії, що відбувається прямо за вікном", - говорить вона.

Слухайте подкаст «Культура всього» на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Реклама:

Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

Реклама:
"Я так сильно їх ненавиджу. Зі мною все нормально?" Про нормальність ненависті з точки зору психолога
1 серпня 2023, 17:31 — Наталія Бушковська
«Колаж - це поєднання елементів нашого життя», - Сергій Святченко, українсько-данський архітектор та художник (рос.)
31 липня 2023, 18:06 — Костянтин Дорошенко
Успіхи на Півдні, важко біля Сватово, російські "Ланцети" та норвезькі Black Hornet – головне про війну за тиждень
29 липня 2023, 18:51 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Вагнерівці, ядерка й репресії: що зараз відбувається в Білорусі та як на це варто зважати Україні
29 липня 2023, 14:24 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
Ринок таксі під час війни: з чого складається тариф і чи можна замовити поїздку у комендантську годину?
27 липня 2023, 17:09 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
178 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
25 епізодів
Хроніки економіки
29 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
18 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
76 епізодів
Температура - нормальна!
66 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів