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Культура всього

Мистецтво ненормотипових авторів

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 10 квітня 2023, 16:58

"Художники з особливостями розвитку, психічного здоров’я й долі", - так називає учасників інтеграційного творчого клубу "Будьмо" при Київській міській психіатричній лікарні ім. І. Павлова його керівник, Сергій Ененберг. З ним та зі Станіславом Туріною, засновником студії "Ательє нормально" для художниць і художників з синдромом Дауна та без нього, говоримо про потенціал ненормотипового мистецтва.

Обговорюємо київські виставки "Тим часом в Домі Ханенків" та "Час життя дорогоцінний" в контексті актуальних музейних практик і теорії нейрорізноманітності, а також мистецтво як спосіб спілкування із зовнішнім світом, для когось - єдиний можливий. Згадуємо поняття арт-брют, проєкт "Майстерня можливостей" під керівництвом Ольги Шишлової, київських художників різних часів, що мали досвід психіатричного лікування - Михайла Врубеля, Анатолія Юсічева, Віктора Боровика. Аналізуємо сприйняття неврологічного різноманіття в українському суспільстві, адвокацію нейропластичності з боку ветеранів війни, волонтерську допомогу закладам для людей з ментальними розладами в рік її ескалації.

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Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

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