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Культура всього

"Москва – не третій Рим, а другий Сарай": Лариса Івшина про спротив московському імперіалізму

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 15 травня 2023, 17:37

"Руський світ - це ми. Москва – не третій Рим, а другий Сарай", - говорить Лариса Івшина. Головна редакторка газети "День" ніколи не знецінювала інтелектуальний потенціал читачів. Її видання, поєднавши україноцентризм та цінності відкритого суспільства, вплинуло на світогляд поколінь мислячих співгромадян. 21 рік тому вийшла перша збірка бібліотеки "Дня" - "Україна Incognita", давши назву просвітницькій книжковій серії. Перевидана нещодавно разом із опублікованою вперше 2011-го збіркою "Сила м’якого знаку", присвяченою російським намаганням експропріювати наше минуле, вона демонструє тяглість інтелектуальної праці з осмислення приналежності України до європейської цивілізації.

Говоримо про концепцію українського суспільства як постгеноцидного, спричинені цим проблеми та шляхи розвитку. Про досі актуальний виклик внутрішньоукраїнської інтеграції, Україну, як країну-трансформер, дефіцит економічного націоналізму в державній політиці, складну біографію української елітарності. Про досвід і візію монархічних проєктів, зокрема - гетьманат Павла Скоропадського, проукраїнську позицію Карла фон Габсбурга та ідею приєднання України до Співдружності націй на чолі з британським монархом.

"В 90-ті на Київ дивилися як на можливу альтернативу Москві", - згадує Лариса Івшина. Наш нинішній спротив іржавому московському імперіалізму створює реальні можливості для цього геополітичного переформатування.

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Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

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