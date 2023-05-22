Освітня дипломатія України

Навчання іноземних громадян в українських вишах - не лише показник визнання суб’єктності та інтелектуальної спроможності України, але й недооцінена складова дипломатичної роботи, зокрема з країнами Глобального Півдня. Завідувачка підготовчого відділення для іноземних громадян Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, доцентка Галина Усатенко та її заступник, керівник офісу по роботі з іноземними студентами Сергій Фокін розповідають, як це питання, в першу чергу - політичне, поступово набуває і комерційного характеру.

Серед студентів з якої країни найбільше зросла цікавість до україністики? Коли Іран згорнув програму освітньої співпраці з Україною? Чи готове українське суспільство до збільшення присутності іноземного студентства та власної міжрасової різноманітності з точки зору формування відповідних культурних практик та врахування економічної доцільності?

Говоримо про пріоритетні для українських вишів країни з точки зору залучення студентів та про спеціальності, що користуються найбільшим попитом у іноземців. Про питання визнання українських дипломів за кордоном, мови навчання, рівень гуртожитків, позааудиторну роботу. Про формальні й неформальні зв’язки університету з Міністерством закордонних справ України, знаних іноземців, що отримали вищу освіту в нашій країні, чутливість до національних та регіональних особливостей у взаємодії з зарубіжним студентством. Про міжетнічні та інтернаціональні пари та шлюби, проблеми адаптації і включеності іноземців у життя України.