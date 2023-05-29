Наймолодша українська поезія

Повномасштабна російська війна проти України не лише не змусила оніміти нашу літературу, але спричинила її сплеск, зокрема - у поезії. 37 авторок та авторів віком до 25-ти років представлені в антології наймолодшої української поезії "Ніжний вал", підготовленій видавництвом "Каяла". Ідея та відбір учасників й текстів належить також поетам - 19-тирічному Віталію Білозіру і 36-тирічному Вано Крюґеру. Обидва - лавреати міжнародної українсько-німецької премії ім. О. Гончара, щоправда - з різницею у 7 років. Назву збірці дав образ із твору 22-річного Дмитра Кириченка.

Упорядники розмірковують про коріння українського постмодернізму, перегляд національного літературного канону, відторгнення метанаративів, що привели світ до кривавих жахіть. Оцінюють нову українську поезію, як ніжнішу, більш відкриту в переданні інтимності та любові, ніж творчість попередніх поколінь часу незалежності. Фіксують потяг у текстах юних до духовних алюзій, в тому числі - блюзнірських, відвертість стосовно неконвенційних містичних досвідів - еротичних та релігійних, відмову від побутовизму, характерного для вітчизняної літератури 1990-х та 2000-х. Згадують поетичний фестиваль "Київські лаври", моду на слеми, ініціативу "Перша поетична кава у кнайп-клубі "Купідон".

"Поезія - це найвище з мистецтв, воно найближче до Аполлона", - наполягає Вано Крюґер і стверджує, що Павло Тичина "підніс українську поезію до космічного простору". Тим часом Віталій Білозір вже готується до роботи над новою антологією - наймолодшої української прози.

На обкладинці "Ніжного валу" та в колажі цього випуску подкасту використано репродукцію роботи 35-тирічної Катерини Лисовенко з проєкту "Я не можлив_а без тебе" (2022).