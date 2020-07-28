І все-таки ця ідея спрацює: Надія Парфан про першу в Україні стрімінгову платформу Takflix
У сьомому випуску подкасту "До попкорну з Анною Паленчук" Анна спілкувалась з режисеркою, лауреаткою "Золотої Дзиґи" за найкращий документальний фільм "Співає Івано-Франківськетеплокомуненерго", членкинею Української кіноакадемії – Надією Парфан.
Більш ніж пів року тому, в партнерстві з дистриб’ютором та режисером Євгеном Голованевським, Надія заснувала першу в Україні стрімінгову платформу українських фільмів Takflix. У випуску Надія розповіла, як боротись зі скепсисом та впровадити унікальне "місце зустрічі" для людей, що звикли до піратського способу перегляду фільмів.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify.
Що у подкасті:
- Чим різняться бізнес моделі Takflix та Netflix?
- Що таке TVOD (transactional video on demand) та SVOD (subscription video on demand) та як вони працюють?
- Які факапи є під час роботи стрімінгової онлайн-платформи?
- Як та чому "Співає Івано-Франківськетеплокомуненерго" отримав золоту Дзиґу за найкращий документальний фільм?
- Чому документалісту вкрай важливо полюбити своїх героїв?
- Як кіно професіоналу поєднувати творчість та бізнес й пристосовуватись до вимог та ритму мінливого часу?
- Яке майбутнє Takflix-y?
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