Як потрапити в кіноіндустрію та секрети успіху фільму "Мої думки тихі": Говоримо з продюсером Дмитром Сухановим

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Четвер, 6 серпня 2020, 10:25

Цьогорічний кіно-хіт режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" спершу був презентований в секції "East of West" 54-го кінофестивалю в Карлових Варах, отримав численні нагороди на професійних майданчиках (Одеський міжнародний кінофестиваль, Національна кінопремія "Кіноколо", "Золота Дзиґа") та по тому зібрав значний бокс-офіс в українських кінотеатрах. Нещодавно стало відомо, що фільм буде доступний на HBO Europe.

У новому епізоді подкасту Анна Паленчук спілкувалась з продюсером фільму "Мої думки тихі", засновником продакшн-компаній "Toy Cinema" та "Toy Pictures" Дмитром Сухановим про те, який шлях потрібно подолати продюсеру реклами для того, щоб успішно реалізувати дебютний авторський фільм в Україні та за її межами.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify.

Про що в подкасті:

  • Яким шляхом майбутньому кінопрофесіоналу потрапити в індустрію;
  • Скільки дебютантів працювало на фільмі "Мої думки тихі";
  • Європейські принципи просування авторського кіно;
  • Як український фільм потрапив на HBO Europe;
  • Фільмсервіс в реаліях українського кіновиробництва. Які перспективи, недоліки та переваги;
  • Як незалежному українському продюсеру бути частиною міжнародного масштабного кіно проєкту "Legacy of Lies" ("Спадок брехні");
  • Чому варто взяти участь в конкурсі рекламних режисерів "YO Directors award".

Інші епізоди: 

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До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, українська кінопродюсерка та сценаристка, запускає перший подкаст про кіно- та телеіндустрію "До попкорну з Анною Паленчук", де буде спілкуватись та дискутувати з відомими гравцями галузі, які розповідатимуть про найгучніші кіно та телепроєкти.

Як потрапити в кіноіндустрію та секрети успіху фільму "Мої думки тихі": Говоримо з продюсером Дмитром Сухановим
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