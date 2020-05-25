Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Україна після карантину

Павло Клімкін про українську дипломатію та геополітичні зміни після карантину

Роман Романюк — Понеділок, 25 травня 2020, 18:00

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. Раз на два тижні журналіст "Української правди" Роман Романюк буде запрошувати цікавих гостей, з якими буде говорити про майбутнє. Про те, як змінилися українська економіка, культура, медицина. Та як змінилися ми самі під час карантину.

У першому епізоді ми говоримо з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним про те, яких змін зазнає українська дипломатія, як зміниться геополітична розкладка у світі, та що відбуватиметься з державними інститутами.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Що у подкасті? 

  • Чи справді помирає глобалізація?
  • Як буде називатися епоха, у яку ми переходимо?
  • Що відбуватиметься з такими глобальними інституціями, такі як ЄС, НАТО, ООН та ВООЗ?
  • Чи треба очікувати "параду нових диктаторів"?
  • Як трансформується українська та світова дипломатія?

Подкаст "Україна після карантину" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США. 

Прочитати про цей проєкт, про всіх його учасників та підписатися на всі оновлення можна на сайті aftercovid19.in.ua

Реклама:

Україна після карантину

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. 

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Реклама:
Андрій Загороднюк: "У випадку Росії та України немає зони можливої угоди"
20 грудня 2023, 16:20 — Аліна Фролова
"Найкращі друзі" не лише для дівчат. Науковий погляд на діаманти та інші коштовні камені
19 грудня 2023, 17:27 — Дмитро Сімонов
Мільярди під ялинку. Все про допомогу США, яку ми вже маємо, очікуємо і ризикуємо не отримати
18 грудня 2023, 15:59 — Олена Куренкова
Життя й загибель переправ: дорога ЗСУ до Херсона очима інженерної групи. Аудіоверсія
18 грудня 2023, 11:57 — Ольга Кириленко
“Поїзд далі не їде”. Чому в столиці стався транспортний колапс і чи можна було його уникнути?
14 грудня 2023, 16:01 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Головна обсерваторія
17 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
197 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
42 епізоди
Хроніки економіки
48 епізодів
УП. Вголос
40 епізодів
(не)Безпечна Країна
32 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
74 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів