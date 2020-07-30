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Україна після карантину

Віктор Березенко про державні комунікації після коронавірусу

Роман Романюк — Четвер, 30 липня 2020, 16:00

У новому епізоді подксту "Україна після карантину" говоримо з Віктором Березенком – політтехнологом та засновником Інституту когнітивного моделювання, ім’я якого останнім часом згадується у контексті спільного з Міністерством охорони здоров’я проєкту COVID-19 Info.

Це Telegram-канал та Viber-cпільнота, які об’єднують майже 4 мільйони підписників, і які стали першими та основними ресурсами, де поширювалася перевірена та офіційна інформація про кількість заражених та поширення хвороби в Україні.

Про наслідки проблем державних комунікацій з суспільством, їхню трансформацію та майбутнє та про те, як створити успішні канали комунікації, говоримо у новому епізоді. 

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudAnchorOvercastSpotify. 

Більше подкастів "Україна після карантину":

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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Україна після карантину

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. 

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
9 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
183 епізоди
Сафарі
10 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
34 епізоди
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
80 епізодів
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
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