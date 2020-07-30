Віктор Березенко про державні комунікації після коронавірусу

У новому епізоді подксту "Україна після карантину" говоримо з Віктором Березенком – політтехнологом та засновником Інституту когнітивного моделювання, ім’я якого останнім часом згадується у контексті спільного з Міністерством охорони здоров’я проєкту COVID-19 Info.

Це Telegram-канал та Viber-cпільнота, які об’єднують майже 4 мільйони підписників, і які стали першими та основними ресурсами, де поширювалася перевірена та офіційна інформація про кількість заражених та поширення хвороби в Україні.

Про наслідки проблем державних комунікацій з суспільством, їхню трансформацію та майбутнє та про те, як створити успішні канали комунікації, говоримо у новому епізоді.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.