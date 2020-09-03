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Україна після карантину

COVID-19 спрацював як аудит: Якою буде медицина після карантину?

Наталія Бушковська — Четвер, 3 вересня 2020, 16:45

Ситуація з коронавірусом дуже добре показала: жодна з країн виявилась не готовою до епідемії. Єдине, що ступінь цієї непідготовленості була у всіх різна. Тому, постає важливе питання: як саме може змінитися медицина після карантину?

У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" говоримо з Катериною Булавіновою – лікаркою-інфекціонисткою, експрткою з вакцинації та експрткою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudAnchorOvercastSpotify. 

Питання, на які ми відповідаємо у цьому епізоді подкасту:

  • Як саме мають змінитись медичні системи та що саме вони мають забезпечити зараз?
  • Чи можуть технології запобігати розповсюдженню вірусів та інфекцій?
  • Які звички після коронавірусу залишаться з нами ще на довго?
  • Що змінить вакцина від коронавірусу?
  • Як зміниться система медичної науки в Україні та світі?
  • Чи зможе Україна виготовляти вакцини від коронавірусу?

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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Україна після карантину

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. 

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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