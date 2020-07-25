Дивні нові органи влади, доплати медикам за чужий кошт і таки обов'язкове декларування

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Субота, 25 липня 2020, 19:32

Не встиг парламент завершити третю сесію як нардепи вирішили зібратись на позачергову для того, щоб доухвалити те, що не встигли. Не байдикували цього тижня й у Кабміні та офісі президента.

Тож, у новому епізоді подкасту "Ок і шо?" ми поговоримо про зміни правил проведення державних закупівель, зменшення зеленого тарифу та затягування процесу ухвалення законів. А також про доплати медикам та створення нового міністерства та консультативної ради.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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