Дивні нові органи влади, доплати медикам за чужий кошт і таки обов'язкове декларування

Не встиг парламент завершити третю сесію як нардепи вирішили зібратись на позачергову для того, щоб доухвалити те, що не встигли. Не байдикували цього тижня й у Кабміні та офісі президента.

Тож, у новому епізоді подкасту "Ок і шо?" ми поговоримо про зміни правил проведення державних закупівель, зменшення зеленого тарифу та затягування процесу ухвалення законів. А також про доплати медикам та створення нового міністерства та консультативної ради.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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