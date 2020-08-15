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Ок і шо?

Карантинні конкурси, дефіцит суддів і взаємовиключні параграфи

Субота, 15 серпня 2020, 19:35

Це вже сьомий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Допоки парламент у відпустці, уряд та президент продовжують свою роботу на благо країни.

Цього разу уряд оголосив "карантинні" конкурси на державну службу, ми вийшли з чергової угоди у рамках СНД , а президент призначив на посади ряд суддів.

Водночас, уряд впровадив нові правила в’їзду та виїзду з окупованого Криму, виділив кошти на фінансову допомогу для деяких бійців учасників АТО, а президент визначив заходи з нагоди річниці незалежності України.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Сафарі
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Хроніки економіки
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
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Онлайн[за]хист
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