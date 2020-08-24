Новий головний митник, підвищення мінімальної зарплати і великий герб

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Понеділок, 24 серпня 2020, 16:21

Це вже дев’ятий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому "Центр спільних дій" розповідає про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Минулого тижня уряд призначив нового тимчасового очільника Державної митної служби, президент – державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Водночас, парламент 25 серпня збереться на позачергове засідання, щоб збільшити мінімальну зарплату та оголосити конкурс на ескіз великого Державного Герба України. 

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

Новий головний митник, підвищення мінімальної зарплати і великий герб
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