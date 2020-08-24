Новий головний митник, підвищення мінімальної зарплати і великий герб

Це вже дев’ятий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому "Центр спільних дій" розповідає про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Минулого тижня уряд призначив нового тимчасового очільника Державної митної служби, президент – державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Водночас, парламент 25 серпня збереться на позачергове засідання, щоб збільшити мінімальну зарплату та оголосити конкурс на ескіз великого Державного Герба України.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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