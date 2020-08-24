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Ок і шо?

Новий головний митник, підвищення мінімальної зарплати і великий герб

Понеділок, 24 серпня 2020, 16:21

Це вже дев’ятий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому "Центр спільних дій" розповідає про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Минулого тижня уряд призначив нового тимчасового очільника Державної митної служби, президент – державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Водночас, парламент 25 серпня збереться на позачергове засідання, щоб збільшити мінімальну зарплату та оголосити конкурс на ескіз великого Державного Герба України. 

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Кавун та тютюн
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Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
25 епізодів
Хроніки економіки
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Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
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Життя бентежне
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Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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