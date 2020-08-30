Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Ок і шо?

Продовження карантину, заборона в’їзду для іноземців та підвищення мінімальної зарплатні

Неділя, 30 серпня 2020, 04:20

Це  вже десятий випуск подкасту  "Ок, і шо?", у якому аналітики "Центру спільних ді" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей. 

Цього тижня парламент зібрався на чергове позачергове засідання, де прийняв ряд важливих рішень. Тому у новому епізоді подкасту мова піде про ці рішення та про те, що понаприймали уряд та президент. Зокрема, про продовження карантину, про заборону в’їзду іноземців на територію України, про професійну освіту, та кадрові перестановки у командуванні Сил спеціальних операцій.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

Що у подкасті? 

  • Продовження Кабміном карантину;
  • Заборона в’їзду в Україну деяким іноземцям та особам без громадянства; 
  • Виділення коштів на створення центрів сучасної професійної освіти;
  • Змінила президентом командувача Сил спеціальних операцій;
  • Збільшення парламентом мінімальної заробітної плати 
  • Оголошення конкурсу на ескіз Великого Державного Герба. 

Реклама:

Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

Реклама:
Чому так важко перейти з “да” на “так”? “Тренди твіттера” - трагікомедія на тлі реальності війни
24 липня 2023, 17:55 — Костянтин Дорошенко
Як війна змінила ринок пального і що буде з цінами найближчим часом?
20 липня 2023, 16:07 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Пітер Померанцев: "Зацикленість Росії на маніпуляції інформацією — одночасно її сила та слабкість"
19 липня 2023, 21:25 — Аліна Фролова
Як потрібно ставитись до Угорщини і що таке "танець павича" від Орбана
18 липня 2023, 17:45 — Олег Павлюк
“Примусова російська паспортизація повторює нацистську практику фольксдойче”. Роль та місце України у Другій світовій
17 липня 2023, 17:23 — Костянтин Дорошенко
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
6 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
28 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
17 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів