Продовження карантину, заборона в’їзду для іноземців та підвищення мінімальної зарплатні

Це вже десятий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому аналітики "Центру спільних ді" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Цього тижня парламент зібрався на чергове позачергове засідання, де прийняв ряд важливих рішень. Тому у новому епізоді подкасту мова піде про ці рішення та про те, що понаприймали уряд та президент. Зокрема, про продовження карантину, про заборону в’їзду іноземців на територію України, про професійну освіту, та кадрові перестановки у командуванні Сил спеціальних операцій.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Що у подкасті?