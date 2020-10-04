Кримські "вибори" не визнали, Фокіна звільнили, а президент віддав горілчаний завод

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Андрій Андрушків
Неділя, 4 жовтня 2020, 15:59
Ukrinform

Це вже п'ятнадцятий випуск подкасту "Ок, і шо?" від аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. У цьому подкасті аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому епізоді обговорюються наступні ініціативи влади:

  • Засудження місцевих виборів у Криму;
  • Зменшення кількості пленарних засідань у жовтні через коронавірус;
  • Президент вирішив віддати на приватизацію Житомирський спиртзавод.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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