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Ок і шо?

Кримські "вибори" не визнали, Фокіна звільнили, а президент віддав горілчаний завод

Андрій Андрушків — Неділя, 4 жовтня 2020, 15:59
Ukrinform

Це вже п'ятнадцятий випуск подкасту "Ок, і шо?" від аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. У цьому подкасті аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому епізоді обговорюються наступні ініціативи влади:

  • Зміна складу делегації України у Тристоронній контактній групі та звільнення Вітольда Фокіна; 
  • Засудження місцевих виборів у Криму;
  • Зменшення кількості пленарних засідань у жовтні через коронавірус;
  • Президент вирішив віддати на приватизацію Житомирський спиртзавод.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
32 епізоди
Хроніки економіки
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УП. Вголос
32 епізоди
(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
85 епізодів
Температура - нормальна!
69 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
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Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
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Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
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11 епізодів
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