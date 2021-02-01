Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Ок і шо?

Створення парламентської служби, референдум, створення Бюро економічної безпеки, а також реформа СБУ

Андрій Андрушків — Понеділок, 1 лютого 2021, 14:02

Це 28-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому випуску ведучі Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорюють рішення, які минулого тижня ухвалили нардепи. Серед них:

  • створення парламентської служби за ініціативи спікера Разумкова. Фактично відокремлення від державної служби, чому це не ок і чим може загрожувати (ухвалили у першому читанні, "за" проголосував 301 народний депутат);
  • проєкт про всеукраїнський референдум (законопроєкт підтримали: 252 нардепи, президент може або підписати, або ветувати), незважаючи на те, що референдум може бути небезпечним в умовах війни Росії проти України;
  • ухвалили остаточно законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке за своїми завданнями буде ідентичним департаменту захисту економічної безпеки держави СБУ (285 голосів нардепів);
  • ухвалили за основу проєкт про реформування СБУ з метою позбавлення СБУ невластивих їй функцій і повноважень ("за" 285 голосів від депутатів різних фракцій) ;
  • оновлення процедури виборів керівників університетів (ухвалили у першому читанні, 335 голосів). Наразі для того, щоб перемогти у конкурсі на посаду керівника закладу вищої освіти, необхідно отримати більше 50% голосів осіб, які мають право голосу.  Через цю норму, у Києво-Могилянські Академії вже двічі не змогли обрати президента академії. З подібною проблемою зіткнувся й Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

powered by lun.ua

Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

Створення парламентської служби, референдум, створення Бюро економічної безпеки, а також реформа СБУ
1 лютого 2021, 14:02 — Андрій Андрушків
Головний біль та депресія після COVID-19: у чому причина та як собі допомогти. Бесіда з неврологом
30 січня 2021, 06:17 — Наталія Бушковська
Новий етап у закупівлі вакцини від COVID-19, фінансова допомога громадям, що постраждали від карантину та закон про мову
25 січня 2021, 15:04
Найстаріша організація на Землі. Пролог (частина 1)
7 січня 2021, 17:04
"Став, бо задушу". 6 днів серпня, коли з'явилась Україна
1 січня 2021, 05:53 — Роман Романюк, Федір Попадюк
Усі подкасти...
Канали
Температура - нормальна!
26 епізодів
Українські 90-ті
1 епізод
Життя бентежне
2 епізоди
Я не встигаю!
13 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
38 епізодів
Ок і шо?
18 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
12 епізодів
Minddetox Essays
7 епізодів
Підпишіться на наші повідомлення!