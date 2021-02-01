Створення парламентської служби, референдум, створення Бюро економічної безпеки, а також реформа СБУ

Це 28-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому випуску ведучі Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорюють рішення, які минулого тижня ухвалили нардепи. Серед них:

створення парламентської служби за ініціативи спікера Разумкова. Фактично відокремлення від державної служби, чому це не ок і чим може загрожувати (ухвалили у першому читанні, "за" проголосував 301 народний депутат);

проєкт про всеукраїнський референдум (законопроєкт підтримали: 252 нардепи, президент може або підписати, або ветувати), незважаючи на те, що референдум може бути небезпечним в умовах війни Росії проти України;

ухвалили остаточно законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке за своїми завданнями буде ідентичним департаменту захисту економічної безпеки держави СБУ (285 голосів нардепів);

ухвалили за основу проєкт про реформування СБУ з метою позбавлення СБУ невластивих їй функцій і повноважень ("за" 285 голосів від депутатів різних фракцій) ;

оновлення процедури виборів керівників університетів (ухвалили у першому читанні, 335 голосів). Наразі для того, щоб перемогти у конкурсі на посаду керівника закладу вищої освіти, необхідно отримати більше 50% голосів осіб, які мають право голосу. Через цю норму, у Києво-Могилянські Академії вже двічі не змогли обрати президента академії. З подібною проблемою зіткнувся й Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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