Санкції щодо Козака, відновлення конкурсів на державну службу та протидія сімейному насильству

Це 29-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому випуску ведучі Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють резонансне рішення президента про санкції проти нардепа та соратника Медведчука Тараса Козака та припинення трансляції трьох каналів – 112, NewsOne та ЗІК. Розбиралися, що означає це рішення – тиск на свободу слова чи встановлення справедливості? І чим все це може закінчитися в найближчому майбутньому.

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А також не могли оминути увагою останні проєкти, які розглядали на тижні нардепи: