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Ок і шо?

Санкції щодо Козака, відновлення конкурсів на державну службу та протидія сімейному насильству

Понеділок, 8 лютого 2021, 15:58

Це 29-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому випуску ведучі Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють резонансне рішення президента про санкції проти нардепа та соратника Медведчука Тараса Козака та припинення трансляції трьох каналів – 112, NewsOne та ЗІК. Розбиралися, що означає це рішення – тиск на свободу слова чи встановлення справедливості? І чим все це може закінчитися в найближчому майбутньому.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

А також не могли оминути увагою останні проєкти, які розглядали на тижні нардепи:

  • у першому читанні проголосували законопрєкт про відновлення конкурсів на державну службу (закон дозволить відновити повноцінний добір на держслужбу, відновить дію гарантій від свавільного звільнення керівниками державних службовців, які необхідні для ефективної роботи державної служби)
  • посилили відповідальність за домашнє насильство (на відміну від основного законопроєкту, цей посилює відповідальність за домашнє насильство, але при цьому не створює ризику приховування факту насильства самими жертвами).

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
6 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
28 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
17 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
74 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів