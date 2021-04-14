Нові санкції від президента, національний план вакцинації, нові члени НКЦПФР і ще дещо важливе
Середа, 14 квітня 2021, 13:17
Це 38-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
У новому епізоді подкасту мова піде про:
- запровадження президентом санкцій проти "найбільших контрабандистів". Рішення, яке знову оминає Конституцію, адже санкції – це механізм самооборони країни від зовнішніх загроз і не може застосовуватися проти громадян та юридичних осіб України. "Підсанкційники" можуть оскаржити рішення до Верховного та Конституційного Судів, а також до Європейського суду з прав людини, що коштуватиме держбюджету дорого.
- президент має на меті розробити національний план вакцинації проти коронавірусу. Цього разу Зеленський та РНБО в неконституційний спосіб беруть на себе роль очільників виконавчої гілки влади. Глава держави дав завдання Кабміну розробити та затвердити план вакцинації, який вже давно затвердили і презентували за участі прем’єра в січні 2021.
- Зеленський звільнив з посад трьох членів регулятора фондового ринку і призначив на їхнє місце чотирьох нових. Державні регулятори – це органи виконавчої влади, а тому призначати їхніх керівників мав би уряд. Саме тому і це рішення президента суперечить Конституції та може бути оскарженим у суді.
- президент почав ротацію послів, звільнивши з посад 7 послів у різних країнах світу. Деякі з яких працювали з 2010 року! Рішення давно назріле, адже, як правило, дипломати можуть перебувати закордоном до 4-х років. Тепер Зеленський має призначити нових представників України.
- В уряді продовжують відновлення повноцінних конкурсів на держслужбу. Це має дозволити побудувати аполітичну державну службу, яка працює в інтересах держави, а не на політиків, і відновити довіру громадян до держапарату.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!