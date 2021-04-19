Три Укази Зеленського, розпуск ОАСК, забезпечення громадян житлом і закупівля вакцини від COVID-19
Понеділок, 19 квітня 2021, 14:53
Це 39-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
У цьому епізоді Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють таке:
- президент затвердив положення про захист прав учасників бойових дій. Чому цим Указом Зеленський порушує Конституцію?
- глава держави запровадив чергові санкції. Туди потрапили і Віктор Янукович, і Микола Азаров, і навіть Віктор Пшонка. Обговоримо, наскільки взагалі дієві і конституційні такі санкції?
- Зеленський передав Міністерству оборони літак та вертоліт. Для чого потрібні ці літак та вертоліт і яка їхня доля – в новому епізоді.
- ліквідація ОАСК. У випуску розберемося, яку мету має законопроєкт: ліквідувати чи просто перейменувати ОАСК?
- законопроєкт про забезпечення громадян житлом. Обговорюємо актуальність законопроєкту і наслідки!
- виділення коштів на закупівлю вакцин від COVID-19 Кабміном. Уряд спрямовує гроші на закупівлю вакцин, що може значно прискорити вкрай низькі темпи вакцинації в Україні.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!