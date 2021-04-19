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Ок і шо?

Три Укази Зеленського, розпуск ОАСК, забезпечення громадян житлом і закупівля вакцини від COVID-19

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:53

Це 39-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому епізоді Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють таке:

  • президент затвердив положення про захист прав учасників бойових дій. Чому цим Указом Зеленський порушує Конституцію?
  • глава держави запровадив чергові санкції. Туди потрапили і Віктор Янукович, і Микола Азаров, і навіть Віктор Пшонка. Обговоримо, наскільки взагалі дієві і конституційні такі санкції? 
  • Зеленський передав Міністерству оборони літак та вертоліт. Для чого потрібні ці літак та вертоліт і яка їхня доля – в новому епізоді.
  • ліквідація ОАСК. У випуску розберемося, яку мету має законопроєкт: ліквідувати чи просто перейменувати ОАСК?
  • законопроєкт про забезпечення громадян житлом. Обговорюємо актуальність законопроєкту і наслідки!
  • виділення коштів на закупівлю вакцин від COVID-19 Кабміном. Уряд спрямовує гроші на закупівлю вакцин, що може значно прискорити вкрай низькі темпи вакцинації в Україні.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Подкаст-репортаж. Як війна і міграція експорту перевернули життя міст на Дунаї
13 липня 2023, 19:42 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Чи справді на Полісся повертається найбільший хижак Європи і як вовки та рисі переживають війну
12 липня 2023, 19:14 — Дмитро Сімонов
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
11 липня 2023, 17:35 — Роман Романюк, Федір Попадюк
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
6 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
23 епізоди
Хроніки економіки
27 епізодів
УП. Вголос
26 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
73 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів