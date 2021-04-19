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Ок і шо?

Три Укази Зеленського, розпуск ОАСК, забезпечення громадян житлом і закупівля вакцини від COVID-19

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:53

Це 39-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому епізоді Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють таке:

  • президент затвердив положення про захист прав учасників бойових дій. Чому цим Указом Зеленський порушує Конституцію?
  • глава держави запровадив чергові санкції. Туди потрапили і Віктор Янукович, і Микола Азаров, і навіть Віктор Пшонка. Обговоримо, наскільки взагалі дієві і конституційні такі санкції? 
  • Зеленський передав Міністерству оборони літак та вертоліт. Для чого потрібні ці літак та вертоліт і яка їхня доля – в новому епізоді.
  • ліквідація ОАСК. У випуску розберемося, яку мету має законопроєкт: ліквідувати чи просто перейменувати ОАСК?
  • законопроєкт про забезпечення громадян житлом. Обговорюємо актуальність законопроєкту і наслідки!
  • виділення коштів на закупівлю вакцин від COVID-19 Кабміном. Уряд спрямовує гроші на закупівлю вакцин, що може значно прискорити вкрай низькі темпи вакцинації в Україні.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

Три Укази Зеленського, розпуск ОАСК, забезпечення громадян житлом і закупівля вакцини від COVID-19
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