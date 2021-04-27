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Ок і шо?

Приборкання норовливого КСУ, нові посади і ще трохи санкцій, дещо важливе про публічні консультації

Вівторок, 27 квітня 2021, 14:52

Це 40-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У фокусі уваги наших ведучих, Олега Савичука та Назара Заболотного, останні рішення президента та парламенту, а саме:

  • ініціативи парламенту посилити відповідальність за брехню у деклараціях, врегулювати роботу Конституційного суду і старост у громадах, створити посаду Уповноваженого з медичних питань, кадровий голод, як-не-як
  • знайшли, що не так із законопроєктом про публічні консультації і чому він може перетворити потужний інструмент участі громадян у процесі ухвалення рішень на неробочий механізм, який дратуватиме і владу, й українців
  • нові санкції від президента щодо людей, яких у Раді національної безпеки і оборони назвали контрабандистами, а також, чи можна їх  позбавляти громадянства.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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