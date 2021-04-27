Приборкання норовливого КСУ, нові посади і ще трохи санкцій, дещо важливе про публічні консультації
Це 40-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
У фокусі уваги наших ведучих, Олега Савичука та Назара Заболотного, останні рішення президента та парламенту, а саме:
- ініціативи парламенту посилити відповідальність за брехню у деклараціях, врегулювати роботу Конституційного суду і старост у громадах, створити посаду Уповноваженого з медичних питань, кадровий голод, як-не-як
- знайшли, що не так із законопроєктом про публічні консультації і чому він може перетворити потужний інструмент участі громадян у процесі ухвалення рішень на неробочий механізм, який дратуватиме і владу, й українців
- нові санкції від президента щодо людей, яких у Раді національної безпеки і оборони назвали контрабандистами, а також, чи можна їх позбавляти громадянства.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!