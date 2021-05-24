Заміна трьох міністрів, санкції щодо злодіїв у законі та ще дещо важливе
Це 43-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
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Цього разу наші ведучі Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорять:
- заміну міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я. Звісно, звільнення міністрів, якщо вони не справляються із власними завданнями, – звична справа у країнах розвинутої демократії. Тільки-от відповідно до Конституції, президент не має впливати на будь-які перестановки в уряді, але продовжує це робити
- санкції РНБО щодо "злодіїв у законі". Говоримо про те, що і тут президент вийшов за межі своїх повноважень, адже не можна накладати санкції проти громадян України. Та і припущень мало, аби звинувачувати когось. Тож Зеленський вкотре бере на себе роль судді
- створення конкурсної комісії щодо підбору керівника Бюро економічної безпеки. Конкурсну комісію формують президент, парламент, де є монобільшість президента, та уряд, лояльний до президента.
- оскарження конституційності роботи НКРЕКП. Важливо тому, що у червні 2019 року КСУ визнав неконституційним вплив президента на НКРЕКП, зокрема формування конкурсної комісії та призначення членів регулятора, а вже в грудні 2019 року нардепи змінили закон, але до 2025 року лишили вплив президента на НКРЕКП, що суперечить Конституції
- гуманітарну допомогу для Індії. Виділили 15 млн грн Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги та відшкодування витрат на її транспортування в Індію.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!