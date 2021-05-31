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Ок і шо?

Виборчий кодекс під загрозою, організація територіальної оборони та створення ВЦА в Слов’янську

Понеділок, 31 травня 2021, 19:13

Це 44-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу наші ведучі Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорять:

  • перевірка суддями КСУ конституційності Виборчого кодексу – можливі сценарії
  • ініціатива президента для врегулювання прав корінних народів
  • законопроєкти про територіальну оборону (особлива увага, адже пропонують чимало сумнівних норм) і мотивування творчих і спортивних абітурієнтів
  • створення військово-цивільної адміністрації у мирному Слов’янську – щось тут не так
  • на закуску трохи позитивного – збільшення виплат за народження дитини.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
179 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 епізодів
Хроніки економіки
30 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
19 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
76 епізодів
Температура - нормальна!
66 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів