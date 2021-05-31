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Ок і шо?

Виборчий кодекс під загрозою, організація територіальної оборони та створення ВЦА в Слов’янську

Понеділок, 31 травня 2021, 19:13

Це 44-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу наші ведучі Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорять:

  • перевірка суддями КСУ конституційності Виборчого кодексу – можливі сценарії
  • ініціатива президента для врегулювання прав корінних народів
  • законопроєкти про територіальну оборону (особлива увага, адже пропонують чимало сумнівних норм) і мотивування творчих і спортивних абітурієнтів
  • створення військово-цивільної адміністрації у мирному Слов’янську – щось тут не так
  • на закуску трохи позитивного – збільшення виплат за народження дитини.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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