Виборчий кодекс під загрозою, організація територіальної оборони та створення ВЦА в Слов’янську
Це 44-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud
Цього разу наші ведучі Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорять:
- перевірка суддями КСУ конституційності Виборчого кодексу – можливі сценарії
- ініціатива президента для врегулювання прав корінних народів
- законопроєкти про територіальну оборону (особлива увага, адже пропонують чимало сумнівних норм) і мотивування творчих і спортивних абітурієнтів
- створення військово-цивільної адміністрації у мирному Слов’янську – щось тут не так
- на закуску трохи позитивного – збільшення виплат за народження дитини.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!