Зеленський збільшує зарплати лікарям, нардепи своїми ініціативами дають президенту ще більше влади
Це 48-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
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Цього разу Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють таке:
- неконституційний указ президента Володимира Зеленського, яким він планує збільшити зарплати лікарів та розвинути спроможність місцевої медицини
- ініціативи нардепів, якими пропонують ще більше розв’язати Зеленському руки. Перший – змінити процедуру оскарження в суді рішень РНБО, що дуже підриває демократію, а другий – дозволити президенту указами звільняти від кримінальної відповідальності осіб, яких в подальшому буде передано РФ для обміну на наших полонених
- законопроєкт про передачу на місця повноваження Міністерства освіти і науки, зокрема створювати ліцеї
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!