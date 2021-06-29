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Ок і шо?

Зеленський збільшує зарплати лікарям, нардепи своїми ініціативами дають президенту ще більше влади

Вівторок, 29 червня 2021, 20:55

Це 48-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють таке:

  • неконституційний указ президента Володимира Зеленського, яким він планує збільшити зарплати лікарів та розвинути спроможність місцевої медицини
  • ініціативи нардепів, якими пропонують ще більше розв’язати Зеленському руки. Перший – змінити процедуру оскарження в суді рішень РНБО, що дуже підриває демократію, а другий – дозволити президенту указами звільняти від кримінальної відповідальності осіб, яких в подальшому буде передано РФ для обміну на наших полонених
  • законопроєкт про передачу на місця повноваження Міністерства освіти і науки, зокрема створювати ліцеї

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Українські 90-ті
6 епізодів
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Сафарі
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34 епізоди
Хроніки економіки
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УП. Вголос
33 епізоди
(не)Безпечна Країна
27 епізодів
Євродонбас
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Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
70 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
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Ок і шо?
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Україна після карантину
13 епізодів
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Онлайн[за]хист
3 епізоди
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