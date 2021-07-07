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Ок і шо?

Боротьба з олігархами, судова реформа, національний спротив та більше жодних іспитів для моряків

Середа, 7 липня 2021, 14:04

Це 49-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу наші ведучі Назар Заболотний та Олег Савичук обговорюють:

  • антиолігархічниий законопроєкт президента Володимира Зеленського
  • ініціативи про основи національного спротиву
  • запуск судової реформи
  • підвищення суми гарантування вкладів
  • скасування іспитів для моряків.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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183 епізоди
Сафарі
11 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
35 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
81 епізод
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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