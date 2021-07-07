Боротьба з олігархами, судова реформа, національний спротив та більше жодних іспитів для моряків
Це 49-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
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Цього разу наші ведучі Назар Заболотний та Олег Савичук обговорюють:
- антиолігархічниий законопроєкт президента Володимира Зеленського
- ініціативи про основи національного спротиву
- запуск судової реформи
- підвищення суми гарантування вкладів
- скасування іспитів для моряків.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!