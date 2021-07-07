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Ок і шо?

Боротьба з олігархами, судова реформа, національний спротив та більше жодних іспитів для моряків

Середа, 7 липня 2021, 14:04

Це 49-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу наші ведучі Назар Заболотний та Олег Савичук обговорюють:

  • антиолігархічниий законопроєкт президента Володимира Зеленського
  • ініціативи про основи національного спротиву
  • запуск судової реформи
  • підвищення суми гарантування вкладів
  • скасування іспитів для моряків.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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