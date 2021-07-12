Нововведення в написанні законів, новий герб України, китайська Угода і допомога східним областям
Це ювілейний 50-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
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Цього разу Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорюють отаке:
- як нардепи встановили основні вимоги до правотворчої діяльності, зокрема щодо структури актів, термінології, мови, стилю, змісту, техніки нормопроєктування, визначили структуру та ієрархію нормативно-правових актів в Україні. Чи це все працюватиме?
- яким має бути державний герб України. У 2020 році Кабмін оголосив конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України. Володимир Зеленський проігнорував результати і вніс до парламенту законопроєкт, в якому пропонує затвердити великим Державним Гербом інше зображення. Нащо це президенту?
- укладення міжурядової угоди з Китайською Народною Республікою. Тільки ця Угода з Китайською Народною Республікою може загрожувати стосункам України з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, які є нашими стратегічними партнерами
- виділення коштів на боротьбу з наслідками збройного конфлікту. 18 млн грн мають піти на допомогу для придбання житла, надання житла та проведення заходів для внутрішньо переміщених осіб.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!