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Ок і шо?

Нововведення в написанні законів, новий герб України, китайська Угода і допомога східним областям

Понеділок, 12 липня 2021, 15:08

Це ювілейний 50-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорюють отаке:

  • як нардепи встановили основні вимоги до правотворчої діяльності, зокрема щодо структури актів, термінології, мови, стилю, змісту, техніки нормопроєктування, визначили структуру та ієрархію нормативно-правових актів в Україні. Чи це все працюватиме?
  • яким має бути державний герб України. У 2020 році Кабмін оголосив конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України. Володимир Зеленський проігнорував результати і вніс до парламенту законопроєкт, в якому пропонує затвердити великим Державним Гербом інше зображення. Нащо це президенту?
  • укладення міжурядової угоди з Китайською Народною Республікою. Тільки ця Угода з Китайською Народною Республікою може загрожувати стосункам України з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, які є нашими стратегічними партнерами
  • виділення коштів на боротьбу з наслідками збройного конфлікту. 18 млн грн мають піти на допомогу для придбання житла, надання житла та проведення заходів для внутрішньо переміщених осіб.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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3 епізоди
Головна обсерваторія
10 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
185 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
29 епізодів
Хроніки економіки
36 епізодів
УП. Вголос
29 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
82 епізоди
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
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