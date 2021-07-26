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Ок і шо?

Ветеранський фонд, закупівлі до Дня Незалежності, діджиталізація підприємств і миротворці в Конго

Понеділок, 26 липня 2021, 16:09

Це 52-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Останній в сезоні. Тут ми розповідаємо вам про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Андрій та Назар будуть говорити про:

  • Український ветеранський фонд, який створив Кабмін
  • позатендерні закупівлі до Дня Незалежності
  • рівні зарплати військових пенсіонерів
  • діджиталізацію підприємств
  • допомогу українцям щодо працевлаштування на роботу в Угорщині
  • а на закуску – як президент відряджав українських миротворців у Демократичну Республіку Конго.

Так, з наступного тижня ми йдемо на канікули до вересня. Але обіцяємо моніторити важливі політичні заяви та рішення уряду і президента. За нашою аналітикою ви можете стежити і на нашому сайті, і в соцмережах. Якщо нам буде що сказати під час серпневих канікул, то ми обов'язково з вами почуємось!

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Подкаст "Кляті питання"
192 епізоди
Сафарі
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Хроніки економіки
43 епізоди
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(не)Безпечна Країна
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Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
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Життя бентежне
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Ок і шо?
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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