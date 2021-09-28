Регіональний розвиток і протистояння олігархату

Це вже 55-й випуск подкасту "Ок і шо?"! Тут аналітики Центру спільних дій розповідають вам про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud

Цього разу Назар Заболотний та Андрій Андрушків детально обговорять 2 надзвичайно важливі теми: