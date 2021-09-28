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Ок і шо?

Регіональний розвиток і протистояння олігархату

Вівторок, 28 вересня 2021, 17:19

Це вже 55-й випуск подкасту "Ок і шо?"! Тут аналітики Центру спільних дій розповідають вам про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Назар Заболотний та Андрій Андрушків детально обговорять 2 надзвичайно важливі теми:

  • плани влади стимулювати регіональний розвиток. Кабмін затвердив Державну стратегію регіонального розвитку 2021-2027 років. Мета проєкту – відійти від старого неефективного підходу до підтримки регіонів та окремих місцевостей, який передбачав безсистемні державні інвестиції в окремі об’єкти здебільшого державної та комунальної власності. Не дивлячись на плюси, мінусів значно більше – розбираємось!
  • спроби давати відсіч олігархату. Аналізуємо закон, в якому визачили хто такий олігарх, хто йому надаватиме цей статус, методи боротьби і до чого це все веде.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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