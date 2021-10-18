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Ок і шо?

Як нардепи відповідатимуть за образи журналістів і нові умови для виїзду дітей за кордон

Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:11

Це 58-й випуск подкасту "Ок і шо?", у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя. Сьогодні Марія Очеретяна та Олег Савичук будуть говорити про нові ініціативи нардепів:

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  • відповідальність нардепів за образи журналістів
  • нові умови тимчасового виїзду за кордон дітей
  • боротьбу нардепів з коронавірусом в межах парламенту.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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