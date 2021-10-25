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Ок і шо?

Адміністративно-територіальний устрій, українське громадянство для іноземців в ЗСУ і дещо про НАБУ

Понеділок, 25 жовтня 2021, 16:17

Це 59-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Сьогодні мова піде про нові ініціативи нардепів:

  • що буде з майном закритих сільських шкіл
  • вирішення старих проблем адміністративно-територіального устрою
  • спрощення процедури отримання українського громадянства для іноземців, які служили в ЗСУ.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Україна після карантину
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