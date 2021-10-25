Адміністративно-територіальний устрій, українське громадянство для іноземців в ЗСУ і дещо про НАБУ
Це 59-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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Сьогодні мова піде про нові ініціативи нардепів:
- що буде з майном закритих сільських шкіл
- вирішення старих проблем адміністративно-територіального устрою
- спрощення процедури отримання українського громадянства для іноземців, які служили в ЗСУ.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!