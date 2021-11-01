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Ок і шо?

Підкупити кандидата, обрати суддю ЄСПЛ, перехід на зимовий час і ще дещо важливе

Понеділок, 1 листопада 2021, 12:40

Це 60-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Сьогодні мова піде про нові ініціативи нардепів:

  • Лагута, новий очільник Херсонської ОДА і як це пов'язано зі спробою Зеленського підкупити кандидата на довибори у Верховну Раду
  • конкурс на суддю Європейського суду справ людини
  • чиновників, які люблять рекламуватися за гроші платників податків

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
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Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
29 епізодів
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27 епізодів
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Я не встигаю!
18 епізодів
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75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
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9 епізодів
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