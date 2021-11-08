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Ок і шо?

Підробні довідки, критична інфраструктура і ОАСК

Понеділок, 8 листопада 2021, 16:31

Це 60-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Назар Заболотний говоритимуть про таке:

  • що може загрожувати тим, хто робить фальшиві документи про вакцинацію або ними користується
  • що таке критична інфраструктура та як і від чого її збираються захищати
  • які судові справи хочуть забрати в Окружного адміністративного суду Києва та віддати Верховному суду, і що з того може вийти

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

Підробні довідки, критична інфраструктура і ОАСК
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